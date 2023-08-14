В ВСУ оценили вероятность нападения России на северо-запад Украины

Главное: В ВСУ поведали о вероятности атаки России на северо-запад Украины. На подготовку может уйти до полутора месяцев.

Детали: Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев оценил вероятность нападения России на северо-запад нашей страны. Его слова цитирует РБК-Украина.

Генерал дал свою оценку во время его поездки в Ровенскую область, где проходят работы по усилению границы.

Тут проводят минирование местности, обустраивают новые оборонные позиции, а также укрепляют охрану и оборону важных критических объектов, в том числе и энергосистемы.

Сообщается, что сегодня на данном направлении нет признаков того, что россияне готовятся к наземной наступательной операции.

Впрочем, как информируется, нельзя утвердительно сказать, что будет в будущем.

Он сказал: «Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев».

Подчеркивается, что на участке границы на территории Ровенской области добавили более шестидесяти наблюдательных постов и создано около пятнадцати новых опорных позиций.

Отмечается, что тут установлено десятки тысяч мин, из которых не менее 20% это противопехотные мины в управляемом варианте.

В то же время, по его словам, наемники ЧВК «Вагнера», которые находятся в Беларуси, представляют опасность для Украины.

Было сказано: «По состоянию на данный момент на территории Беларуси находится до 6,5 тысяч наемников ЧВК «Вагнер».

Подчеркивается, что пребывание наемников в Беларуси является опасностью, но если они создадут диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, это станет реальной угрозой.

Резюмируется: «Поэтому мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные способности».

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