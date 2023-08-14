Синоптик предупредила украинцев об очень жаркой неделе

Главное: Жара вернулась в Украину. Будет «припекать» всю неделю.

Детали: Синоптик Наталья Диденко поведала, чего ждать украинцам от погоды в ближайшую неделю. Она предупредила, что жара возвращается в нашу страну.

Специалист отмечает: «Антициклон по имени Lotte обусловит сухую солнечную погоду практически повсюду».

Уже сегодня в большинстве областей нашей страны воздух прогреется до 27-33 градусов.

Уточняется, что только атмосферный фронт, что севернее, немного заденет небольшими дождями Волынь.

Резюмируется: «Дальше, пока видит глаз наперед – жара да жара».

В тему: Стало известно, вернется ли в Украину адская жара.