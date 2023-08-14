Война в Украине: названы самые сложные участки фронта

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. За неделю освобождено три квадратных километра на Бахмутском направлении.

Детали: ВСУ продолжают свое контрнаступление. О его темпах поведала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, за прошедшую неделю было освобождено три квадратных километра на Бахмутском направлении.

Подчеркивается, что восток страны остается эпицентром боевых действий, а россияне выбрали его основным направлением наступления.

Информируется: «И с начала этого года по нескольким направлениям именно на востоке враг пытается двигаться полномасштабным наступлением. Но если анализировать с января, а сегодня уже август, то мы с вами видим, что ни на один сантиметр враг там не продвинулся».

Сообщается: «Это действительно очень тяжелые бои. ВСУ применяют там все свои умения для того, чтобы врага останавливать».

Кроме этого говорится о том, что на прошлой неделе и конце позапрошлой россияне активизировались на Купянском и Лиманском направлениях – это была реакция на успешное продвижение ВСУ на Бахмутском направлении по южному флангу.

Поясняется, что россиянам важно было отвлекать украинских военных по другим направлениям и усложнять ситуацию, чтобы те не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении.

Она сказала: «И за эти уже полторы недели такого наступления наши ВСУ ощутимо уничтожили мощи врага и на Лиманском, и на Купянском направлении. Если проанализировать количество обстрелов там, то на первый взгляд кажется, что оно на прошлой неделе уменьшилось. Но на самом деле это не говорит, что враг отступил от своих планов. Это говорит о том, что мы ощутимо ослабили его наступательный потенциал».

Уточняется, что на Бахмутском направлении россияне пытались вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки – там и шли основные бои на прошлой неделе.

В министерстве поведали, что на Авдеевском и Марьинском направлениях ситуация очень сложная: россияне пытаются взять Марьинку под контроль, а Авдеевку хотят окружить.

Резюмируется: «Наши воины там мужественно отстаивают эти направления еще с лета прошлого года. Ситуация там очень сложная».

В тему: Появились данные об очередных успехах ВСУ.