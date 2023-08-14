Появились данные об очередных успехах ВСУ

Главное: ВСУ продолжают наступление. Стало известно о новых успехах.

Детали: Контрнаступление ВСУ продолжается. Информацию об успехах на понедельник, 14 августа, поведала заместитель министра обороны Анна Маляр, которую цитирует Military Media Center.

Сообщается, что украинские военные имеют определенный успех в Урожайном на южном направлении.

Отмечается, что ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Информируется, что, кроме этого, бойцы Украины имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, где они закрепляются на некоторых участках.

Также, по ее словам, на левом берегу временно оккупированной части Херсонской области ВСУ свершили определенные задачи: «Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию».

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