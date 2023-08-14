Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 254 380 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 254 380 солдат. Уничтожено 4 306 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 14 августа.

Сообщается, что погибли уже 254 380 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 306 танков, 8 354 боевые бронированные машины, 5 099 артиллерийских систем, 714 РСЗО, 479 средств ПВО, 315 самолетов, 313 вертолетов, 4 213 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 379 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 562 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 766 единиц специальной техники.

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