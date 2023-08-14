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Новости > На фронте продолжаются ожесточенные бои: свежая сводка

На фронте продолжаются ожесточенные бои: свежая сводка

Александр Панько
14.08.23 08:33
110
На фронте продолжаются ожесточенные бои: свежая сводка

Главное: Война в Украине продолжается. Появилась свежая сводка Генштаба ВСУ.

Детали: В Украине продолжается война. В понедельник, 14 августа, Генштаб ВСУ поведал о ситуации за последние сутки.

Сообщается, что Россия нанесли два ракетных и 43 авиационных удара.

Было зафиксировано около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Всего же на фронте произошло 33 боевых столкновения.

Как стало известно, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области.

Информируется, что на Бахмутском направлении оккупанты предприняли попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, успеха не имели.

Уточняется, что на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, а на Марьинском – в районе города Марьинка Донецкой области.

Говорится также, что на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области, а на Запорожском – в районе восточнее Работиного Запорожской области.

Известно, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла двенадцать ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и шесть – по зенитно-ракетным комплексам.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию РЭБ, одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

В тему: Стало известно, во сколько обходится война в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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