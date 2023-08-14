Ким Чен Ын приказал существенно усилить армию КНДР

Главное: Армия КНДР будет усиливаться. Хотят больше ракет.

Детали: КНДР будет усиливать свою армию. Такой приказ отдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает издание Yonhap.

Во время двухдневного посещения крупных заводов по производству стратегических ракет, ракетных установок и другого военного оружия он отдал распоряжение существенно увеличить имеющиеся мощности по производству снарядов, чтобы создавать их серийно согласно оперативным планам.

Накануне глава государства провел полевое руководство крупными заводами по производству боеприпасов на фоне планов Южной Кореи и США провести ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» в конце августа.

В Пхеньяне считают, что это своеобразная репетиция военных действий и вторжения.

Информируется, что Ким Чен Ын заявил о том, что армия «должна быть оснащена подавляющей военной силой, чтобы справиться с любой войной в любой момент, чтобы не дать врагам осмелиться использовать свои вооруженные силы и, безусловно, уничтожить их, если они начнут атаку».

Также лидер КНДР призвал к производству более современных и высокоэффективных ТПУ, которые в значительной степени способствуют идеальной подготовке армии к войне.

В тему: Ким Чен Ын зачем-то готовит свою армию «для наступления».