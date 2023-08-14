В Армении произошло поистине жуткое ДТП

Главное: Страшное ДТП произошло в Армении. Погибли одиннадцать человек.

Детали: В ночь на понедельник, 14 августа, в Армении произошло жуткое ДТП. О нем поведали местные правоохранители.

Информируется, что жертвами аварии стали одиннадцать человек.

Сообщается следующее: «На 90-м километре автотрассы Ереван-Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль ЗИЛ».

Уточняется, что еще шесть человек госпитализированы в больницу в Гюмри. Позже один из пострадавших был доставлен в ереванский медицинский центр «Эребуни».

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