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Новости > Стало известно, какую температуру воздуха способно выдержать тело человека

Стало известно, какую температуру воздуха способно выдержать тело человека

Александр Панько
14.08.23 15:39
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Стало известно, какую температуру воздуха способно выдержать тело человека

Главное: Жара плюс 35 – опасна для человека. От нее можно умереть.

Детали: Лаборатория реактивного движения NASA выяснила, какая жара опасна для жизни человека. Об этом пишет издание Science Alert.

Сообщается, что в течение шести часов тепла при температуре 35 градусов Цельсия с влажностью на уровне 100% здоровый молодой человек умирает.

Информируется, что человеческий пот является главным инструментом понижения температуры, однако при озвученных условиях больше он не испаряется из кожи, что может привести к тепловому удару и отказу органов. В том числе к смерти.

Подчеркивается, что в мире критическая граница температуры по влажному термометру нарушалась около десятка раз в Южной Азии и Персидском заливе, когда этот уровень держался менее двух часов.

Эксперты говорят, что у каждого человека существует разный порог восприятия, который он зависит от возраста, здоровья и других факторов, однако с ростом глобальной температуры специалисты предупреждают, что из-за этого опасные явления распространятся, а интенсивность таких событий выросла вдвое.

Также выяснилось, что большинство смертоносных волн жары фиксировали в регионе, где было ниже 35 по мокрому термометру.

Обращается внимание и на то, что наибольшему риску подвергаются дети, которые хуже регулируют температуру собственного тела.

Кроме этого уязвимы и пожилые люди, которые имеют меньше потовых желез, а также те, кто работает под лучами солнца.

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Тэги: ученые, погода, здоровье, мир, жара, погодные условия

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