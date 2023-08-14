Погода в Украине: синоптики предупредили, что жара возвращается

Главное: В Украине меняется погода. Возвращается жара.

Детали: Погода в Украине меняется. Об этом поведали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что в понедельник, 14 августа, в нашу страну возвращается жара.

Отмечается, что должно быть сухо.

Ожидается небольшая облачность. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду.

Днем обещают плюс 27-32, а ночью 13-18 тепла (в южных областях – до плюс 21).

Что касается в Киеве, то тут также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Днем прогнозируется до 30 тепла, а ночью плюс 14-16.

В тему: Стало известно, вернется ли в Украину адская жара.