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Новости > В Telegram появилось кое-что важное

В Telegram появилось кое-что важное

Агата Кловская
14.08.23 07:17
93
В Telegram появилось кое-что важное

Главное: В Telegram произошли важные изменения. Появились бесплатные сторис.

Детали: Бесплатные сторис появились в Telegram. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Он приурочил их запуск к десятилетию своего детища.

Стоит напомнить, что функция сторис появилась еще 20 июля, однако их публикация была доступна только подписчикам Telegram Premium.

Павел Дуров сообщил: «Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram».

Подчеркивается, что в дальнейшем Telegram раскроет свой истинный потенциал и возглавит инновации в социальных сетях.

Резюмируется, что за прошедшее десятилетие платформе удалось набрать более восьмисот миллионов активных пользователей только за счет метода сарафанного радио.

В тему: В Telegram появилась любопытная функция.

Тэги: мир, социальная сеть, Павел Дуров, технологии, мессенджер, Telegram

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