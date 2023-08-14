Диетолог поведал о вреде кваса

Главное: Квас может быть вреден для здоровья. Об этом поведал диетолог.

Детали: Российский диетолог Михаил Гинзбург поведал о вреде кваса. Его слова цитируют местные СМИ.

Специалист говорит, что он может нанести урон здоровью, если пить его в большом количестве.

Эксперт подчеркивает, что старинные способы приготовления этого напитка отличались от современных, ведь в прошлом это был алкогольный напиток, а теперь данный продукт практически не содержит этилового спирта, зато в его состав нередко входит чрезмерное количество сахара.

Отмечается: «Квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета. Людям с ожирением или сахарным диабетом нужно с крайней осторожностью относиться к сладкому квасу».

Информируется: «Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день».

Также говорится о том, что при заболеваниях желудка от употребления кваса лучше отказаться, уверен он.

Сообщается, что напиток содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни.

Резюмируется, что в квасе есть и полезные компоненты, например, лакто- и бифидобактерии.

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