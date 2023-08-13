Бересклет карликовый: в Киеве обнаружили растение, которому - 1,8 миллионов лет

Главное: На Киевщине обнаружили бересклет карликовый — растение, которое «видело» еще эпоху мамонтов.

Детали: На Киевщине обнаружили одно из древнейших растений на Земле — бересклет карликовый. Ему 1,8 миллионов лет.

Бересклет карликовый впервые обнаружили на юге Киевской области. Это реликт третичного периода, он является современником мамонтов.

Бересклет карликовый — это полувечнозелёный низкорослый кустарник высотой обычно от 30 см до 1 м с длинным деревянистым корневищем.