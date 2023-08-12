Бхарат Джайн: нищий миллионер из Индии

Главное: Нищий индус Бхарат Джайн сколотил состояние, прося милостыню у прохожих. При этом, мужчина продолжает попрошайничать на улицах.

Детали: Попрошайку Бхарата Джайна шутливо называют «самым состоятельным нищим в мире». Мужчине удалось накопить более 1 миллиона долларов.

Бхарат Джайн рассказал журналистам, что зарабатывает попрошайничеством около 728 долларов в месяц. Кроме этого, мужчине принадлежит трехкомнатная квартира и два магазина, которые он сдает в аренду примерно за 364 долларов в месяц.

Не смотря на внушительное состояние, Бхарат Джайн продолжает попрошайничать на улицах.