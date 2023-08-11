На Одесщине военный чиновник требовал взятку у жены раненного бойца

Главное: В Одесской области задержали военного чиновника, требовавшего $6000 взятки. Неправомерную выгоду начальник сектора мобилизационной работы потребовал и получил через посредницу.

Детали: В Одесской области задержан чиновник одной из военно-гражданских администраций, который требовал от жены раненого бойца 6000 долларов взятки. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

За указанную сумму начальник сектора мобилизационной работы обещал повлиять на уполномоченных лиц части и поспособствовать переводу раненого военного в другое подразделение. Чтобы получить средства, он привлек посредницу.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Решается вопрос о сообщении подозрения и его сообщнице.

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