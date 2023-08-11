Заболеваемость коронавирусом в мире резко выросла – названа причина

Главное: В мире растет заболеваемость коронавирусом. Плюс 80% за четыре недели.

Детали: За последние четыре недели (10 июля – 6 августа) заболеваемость коронавирусом в мире выросла сразу на 80%. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения.

Так, за указанный период коронавирусом заболели около полутора миллионов человек.

При этом зараза унесла жизни более 2,5 тысяч человек. Однако данный показатель на 57% ниже, чем за предыдущий период.

Стоит добавить, что ранее эксперты говорили о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма коронавируса EG.5 «Эрис», который продемонстрировал повышенную распространенность и способность ускользать от иммунитета.

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