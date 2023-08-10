В Крыму сновa гремят взрывы

Главное: В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. О них оккупанты не предупреждали.

Детали: В Джанкойском районе Крыма раздались взрывы днем в четверг, 10 августа. И хотя оккупанты предупреждали о взрывах в некоторых населенных пунктах полуострова, этого района в списке нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Подписчики сообщают о взрыве, который слышали в Джанкойском районе», — говорится в сообщении.

При этом, сегодня крымские гауляйтеры предупреждали, что в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Как видно, Джанкойского района в этом списке нет.

При этом, как отмечает тот же «Крымский ветер», ранее объявленная утилизация, которую запланировали в полдень, «начали на час раньше объявленного времени».

В тему: В Крыму в среду, 9 августа, раздались взрывы.