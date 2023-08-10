Главное: В Киеве хотят строить новые укрытия. На территории школ.

Детали: В Киеве на территории школ появятся укрытия. В КГВА говорят, что их собираются построить до конца этого года.

Отмечается, что власти украинской столицы запускают пилотный проект по строительству бомбоубежищ на территории учебных заведений.

Так, ожидается, что сперва укрытия появляются в нескольких школах города.

Информируется, что такие постройки будут располагаться на территории заведения.

Поясняется, что если в школе или другом заведении нет собственного укрытия, заключаются соглашения с соседними объектами, которые имеют убежище.

Жителям Киева поведали, что всего укрытиями уже обеспечено 83% детских садов, 91% школ, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, а также 75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Резюмируется: «Формы и форматы обучения будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличению мест в укрытиях».

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