В одной из областей Украины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Главное: Африканская чума свиней вновь выявлена в Украине. На этот раз в Кировоградской области.

Детали: В Кировоградской области выявили вспышку африканской чумы свиней. Заразу обнаружили в частном хозяйстве села Петровка.

Об этом поведала пресс-секретарь областного управления Госпродпотребслужбы Наталья Шевченко, которую цитирует «Суспільне».

Известно, что тут содержалось 59 свиней, а заболели двое животных в возрасте двух лет.

Информируется, что в ходе эпизоотического расследования было установлено, что у двух свиней есть клинические признаки заболевания чумы – общее угнетение, синюшность кожи ушей и подгрудки, повышение температуры.

Сообщается, что впоследствии одно из животных погибло.

Позже лабораторное исследование крови больных животных подтвердило африканскую чуму свиней.

Говорится о том, что с целью ликвидации вспышки чумы в хозяйстве должны умертвить всех свиней, трупы животных сжечь, а место их содержания пришлось продезинфицировать.

В ведомстве подчеркивают: «Пока уже продезинфицировано и обеззаражено помещение, где содержались животные. В Петровке установили карантинный пост с круглосуточным дежурством. В населенном пункте ограничили доступ постороннего транспорта и людей на период карантина. Он продлится сорок суток».

Впрочем, украинцев успокаивают, что для людей вирус африканской чумы свиней не представляет угрозы.

Справка :

Африканская чума свиней – это вирусная болезнь, протекающая остро и характеризующаяся лихорадкой. Она входит в список особо опасных для животных. Ею болеют только дикие и домашние свиньи.

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