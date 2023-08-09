Стало известно, что происходило с ценами в Украине в июле

Главное: В Украине измерили уровень инфляцию. Сообщается о том, как изменялись цены в июле.

Детали: Государственная служба статистики поведала, что происходило с ценами в Украине в минувшем июле. Был измерен уровень инфляции.

Сообщается, что потребительские цены в нашей стране в прошлом месяцев по сравнению с июлем 20220-го года выросли на 11,3%, однако это меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (12,8%).

Информируется, что цены снизились на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае на 0,5%, в апреле на 0,2%, в марте на 1,5%, в феврале на 0,7%, а в январе на 0,8%).

Всего же с начала этого года цены выросли на 4,0%.

Уточняется, что продукты питания за год подорожали на 12,8%. Больше всего выросли в цене яйца (56,4%) и фрукты (25,1 %).

В то же время, как стало известно, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 12,5%.

А вот стоимость одежды и обуви снизилась на 0,9%.

Отмечается, что жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 14,7%.

Электроэнергия выросла в цене на 69,7%.

Резюмируется: «Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 12,7%, здравоохранение на 13,7%, транспорт на 1,9%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 7,3%, на образование на 9,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 18,5%, разные товары и услуги на 15,7%».

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