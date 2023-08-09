Украинцам рассказали, в какие часы стоит «прикрутить» электричество

Главное: Украинцев призвали экономить электричество. В вечерние часы.

Детали: В вечерние часы суток стоит экономить электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что делать это стоит в пиковые часы нагрузки на систему с 16-00 до 23-00.

При этом, как уточняется, максимум потребления электричества в нашей стране снизился в среду, 9 августа.

Отмечается, что накануне, 8 числа, и из Украины ушла жара, после чего максимум потребления уменьшился на 4%.

Говорится: «Столько электроэнергии способны выработать два блока электростанций. Вчера их не пришлось вводить в работу. Это яркий пример того, как жара влияет на работу энергосистемы».

Даются следующие рекомендации для снижения потребления электричества: кондиционер замените более экономичным вентилятором, а если это невозможно, то нужно охлаждать помещение не ниже 23 градусов; выключайте мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно; переносите пользование на утренние или ночные часы суток, тех приборов, где это возможно (стиральная машина, посудомойка, бойлер); выключайте свет при выходе из комнаты.

В тему: Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии в августе.