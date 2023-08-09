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Новости > Озвучен размер военных расходов Украины в бюджете-2024

Озвучен размер военных расходов Украины в бюджете-2024

Александр Панько
09.08.23 16:42
169
Озвучен размер военных расходов Украины в бюджете-2024

Главное: Украина должна профинансировать все необходимые расходы, которые нужны оборонному сектору, поскольку это сейчас главный приоритет. По словам министра финансов, расходы на оборону в 2023 году составляют 1,6 триллиона гривен.

Детали: Министр финансов Сергей Марченко заявил, что военные расходы Украины в государственном бюджете на 2024 год будут заложены в размере, не меньшем, чем в этом году. Кроме того, понадобится международная помощь более чем на 40 млрд. долларов. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года», — отметил Марченко.

По словам министра, расходы на оборону в 2023 году составляют 1,6 триллиона гривен.

«Но это еще не окончательная цифра. Это при том, что налогами мы собираем 1 300 миллиардов. 1 600 миллиардов — это сектор безопасности и обороны. Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И поэтому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше», — добавил он.

Министр заявил, что Украина должна профинансировать все необходимые расходы, в которых нуждается этот оборонный сектор, поскольку это сейчас главный приоритет.

Марченко также отметил, что международная помощь Украине пока не гарантирована.

«Никто не гарантирует помощь. И даже бюджет, когда мы готовили в 2023 году, у нас не было уверенности, что у нас есть под каждый из этих расходов договор помощи», — рассказал министр.

По его словам, финансирование на 2023 год было обеспечено.

«2024 год пока есть понимание только, что у нас есть помощь от ЕС. 50 миллиардов евро на 4 года. Есть МВФ, который нам помогает собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь. Это очень важно. Поэтому что США оказывают грантовую помощь», — сообщил Марченко.

В тему: Британская разведка оценила расходы России на войну.

Тэги: Украина, бюджет, расходы, война в Украине

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