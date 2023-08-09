Ученые прогнозируют новые температурные рекорды

Главное: По данным исследователей, средняя глобальная температура в июле составила 16,95 градуса по Цельсию. Это превысило предыдущий рекорд в 16,63 градуса, установленный в 2019 году.

Детали: Ученые отмечают, что июль на планете был достаточно сложным и во многих странах люди столкнулись с небывалой жарой. Однако на этом жара не закончилась, и до конца года человечеству следует ожидать новые волны потеплений. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные ученых.

«В прошлом месяце был самый жаркий день в мире: 6 июля глобальная температура достигла 17,08 ° C. Предыдущий рекорд в 16,8 ° C был установлен в августе 2016 года», — указали ученые.

Они отметили, что температура океана достигла нового максимума. Так, 31 июля глобальная средняя температура моря достигла 20,96 ° C, что почти на 0,01 ° c превышает предыдущий рекорд 2016 года.

Ученые предполагают, что влияние Эль-Ниньо вместе с глобальным потеплением приведут к еще нескольким тепловым рекордам в этом году.

В тему: Минувший июль стал самым жарким в мире за всю историю.