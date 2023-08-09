Эрдоган сделал важное предложение по зерновой сделке

Главное: Турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил расширить зерновую сделку. Он считает, что это может стать основой для прекращения огня между Россией и Украиной.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен возродить зерновую сделку в «расширенном масштабе», призвав западные страны помочь превратить эту инициативу в основу прекращение огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас был еще один шанс узнать из первых рук о требованиях и ожиданиях России во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Эрдоган.

Контакты для перезапуска инициативы «с расширенным охватом» продолжаются, но решение зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания», добавил он, не уточнив, какие обязательства были нарушены.

«К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир», — добавил он.

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