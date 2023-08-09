Россия грозится нарастить войска на западных границах

Главное: Шойгу заявил, что Россия будет наращивать войска на своих западных границах. На западе Россия граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Детали: Россия будет наращивать войска на своих западных границах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Sky News.

Как отмечается, это произошло после того, как Польша, Литва и Латвия объявили о планах усилить свою армию на границах с Беларусью.

Шойгу также заявил, что ожидает, что значительные силы и вооружение НАТО будут размещены в Финляндии, только что присоединившейся к военному альянсу.

Следует отметить, что на западе Россия граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

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