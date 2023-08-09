Стало известно о нынешней санитарной ситуации на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС

Главное: Украинцам поведали о ситуации на юге страны после подрыва Каховской ГЭС. Вода тут самоочищается.

Детали: Стало известно, что происходит сейчас на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС. Об актуальной ситуации в эфире национального телемарафона поведал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Чиновник информировал: «Мы видим, что вода самоочищается и приходит в соответствующую норму».

Он добавил: «Относительно почв мы продолжаем проведение исследований на токсикологические показатели, но в подавляющем большинстве по населенным пунктам мы видим превышение именно по паразитологическим показателям, то есть это признак фекального загрязнения».

По его словам, фекальное загрязнение и паразитарная нагрузка на почву в пострадавших от затопления регионах не позволяет выращивать там овощные культуры.

Отмечается, что продукты, собранные из таких почв или выращенные в частных домохозяйствах должны быть обязательно вымыты чистой водой гарантированного качества для того, чтобы не было вспышки заболеваний.

Сообщается также: «При воздействии солнечных лучей микроорганизмы довольно быстро гибнут в окружающей среде, поэтому риски инфицирования пылью минимальны, наибольший риск токсичного поражения или аллергической нагрузки».

Украинцам напомнили, что запрет на вылов рыбы «продлен и связан с тем, что в воде, особенно речной, очень часто фиксируют, что рыба содержит ботулотоксин, что может вызвать опасное инфекционное заболевание ботулизм.

Говорится: «Мы фиксируем пока единичные случаи, но это вызвано тем, что строгий запрет начал действовать уже вскоре после теракта. Такой запрет будет еще действовать некоторое время».

Резюмируется: «Рекомендуется подождать с арбузами, которые выращены в Одесской области».

В тему: Озвучены сроки по строительству Каховской ГЭС.