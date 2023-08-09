Африканские страны готовятся к вторжению в Нигер

Главное: Страны Африки готовят вторжение в Нигер. Войска перебрасывают к резиденции президента.

Детали: Четыре страны Африки готовы предоставить своих военных для того, чтобы начать интервенцию в Нигер из-за военного переворота. Об этом сообщает RFI.

По информации французского издания, сейчас дипломаты и официальные лица, которые находятся в столице Нигерии, не исключают военного вторжения в Нигер.

«Такая операция все еще будет рассматриваться, даже если все усилия будут направлены на деэскалацию и выход из кризиса путем диалога», — пишут журналисты.

В издании добавляют, что Нигерия готова стать «движущей силой» такой операции и предоставить более половины своих войск, если это будет необходимо. При этом по состоянию на сейчас своих солдат в Нигер готовы направить Кот-д’Ивуар, Сенегал и Бенин.

«План начальников штабов предусматривал для интервенции 25 000 солдат. Самый большой контингент прибудет из Нигерии, где ее президент Бола Тинубу пообещал нулевую терпимость к переворотам», — добавляет RFI.

В то же время, по информации Al Arabiya, недалеко от президентского дворца и аэропорта в столице Нигера уже фиксируют элитные силы армии страны.

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