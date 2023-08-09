Бунт Пригожина был согласован с Путиным, — Данилов

Главное: Алексей Данилов раскрыл замысел бунта Пригожина. По его словам, он был согласован с Путиным.

Детали: Мятеж наемников ЧВК «Вагнера» во главе с Евгением Пригожиным в России был согласован с диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению к Путину и к его окружению», — заявил Данилов.

По его словам, уже есть понимание того, сколько генералов было задействовано в подготовке мятежа. Данилов заявил, что в настоящее время часть из них находится за решеткой и отстранена от своих обязанностей.

«И мы считаем, что это будет уже осенью-зимой этого года, потому что количество людей, уже понимающих, куда их завел Путин, с каждым днем становится все больше и больше», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО считает, что в ближайшее время «разногласия» в России будут набирать обороты.

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