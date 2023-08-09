Зеленский назвал вступление Украины в НАТО спасением для РФ

Главное: По словам Владимира Зеленского, вступление Украины в НАТО станет спасением для России. Глава государства отметил, что там, где НАТО — «там нет войны», значит РФ сможет «не бояться нападения на ее территории».

Детали: Вступление Украины в НАТО станет спасением России. Поскольку ее членство в блоке — это своеобразная гарантия, что Киев никогда в будущем не придет на их территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с латиноамериканскими СМИ во вторник, 8 августа.

«Там, где НАТО — там нет войны. И все страны вступали в НАТО, потому что боялись, что Советский Союз ногами, руками и соблазном Путина вернется назад. НАТО для Украины — это не наступательная миссия, мы никуда не наступали никогда. Везде, где мы наступаем, — это наша территория. Мы восстанавливаем ее. Мы не наступаем, это Пригожин в России показывает и разбирается. Это их политика внутренняя, а Украина ведет боевые действия на территории Украины, мы восстанавливаем нашу территорию. РФ должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО», — объяснил свое мнение глава государства.

По его словам, членство Украины в Альянсе — это «безопасность для России», поскольку будет означать, что Украина «никогда в будущем не придет на их территорию».

Зеленский добавил, что некоторые страны НАТО, в частности, страны Балтии, были бы очень рады, если бы украинские воины были размещены на их территории и охраняли их границу после этой войны, в мирное время.

«Потому что все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных», — резюмировал глава государства.

В тему: Зеленский анонсировал усиление Украины уже на этой неделе.