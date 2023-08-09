Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Киеву

Главное: США анонсируют передачу Украине нового вооружения. Мэтью Миллер рассказал, что США также рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем.

Детали: США на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга во вторник, 8 августа.

Однако чиновник отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена относительно просьбы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

«Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем предоставить Украине», — пояснил чиновник.

По его словам, США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, однако в настоящее время пока нет никаких анонсов.

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