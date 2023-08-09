Бейонсе заплатила $100 тысяч за метро

Главное: Бейонсе заплатила за дополнительный час работы метро Вашингтона.

Детали: Певица Бейонсе заплатила $100 тысяч за дополнительный час работы метро Вашингтона, чтобы им смогли воспользоваться посетители ее концерта.

Изначально концерт Бейонсе был запланирован на 20:00, однако из-за сильного урагана его пришлось отложить на два часа.

Сразу после этого появились сообщения о том, что Бейонсе взяла на себя ответственность за оплату дополнительного времени работы метро, чтобы обеспечить беспроблемное возвращение всех ее поклонников домой.