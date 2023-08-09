Бейонсе заплатила $100 тысяч за метро

Главное: Бейонсе заплатила за дополнительный час работы метро Вашингтона.
Детали: Певица Бейонсе заплатила $100 тысяч за дополнительный час работы метро Вашингтона, чтобы им смогли воспользоваться посетители ее концерта.
Главное: Бейонсе заплатила за дополнительный час работы метро Вашингтона.
Детали: Певица Бейонсе заплатила $100 тысяч за дополнительный час работы метро Вашингтона, чтобы им смогли воспользоваться посетители ее концерта.
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