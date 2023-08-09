Леонид Володарский: умер переводчик культовых фильмов

Главное: Умер знаменитый переводчик культовых фильмов 80-х и 90-х Леонид Володарский.

Детали: Умер переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.

Леонид Володарский озвучивал многие культовые фильмы, появившиеся на экранах в 80-х и 90-х. За 30 лет непрерывной практики Володарским было переведено более 5000 картин.