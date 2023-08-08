В России принудительно мобилизуют зеков

Главное: В русских колониях началась принудительная «мобилизация» на фронт. Заключенные готовы заразиться ВИЧ, чтобы не воевать.

Детали: В русских колониях начали принудительно отправлять заключенных на фронт. Из-за нежелания воевать они идут на крайние меры. В частности, есть случаи, когда заключенные готовы заразиться ВИЧ. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Можем объяснить».

Отмечается, что Министерство обороны РФ приказало Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) составить списки пригодных к службе. При этом на войну против Украины готовы отправить всех, кроме ВИЧ-инфицированных, педофилов, террористов и организаторов вооруженных формирований.

Сразу несколько источников в региональных аппаратах ФСИН наказаний подтвердили начало принудительной отправки на фронт заключенных. Сообщения об этой ситуации также распространяются с конца июля в чатах среди заключённых родственников.

По информации росСМИ, 2 августа от директора ФСИН Аркадия Гостева поступило указание направить результаты опроса осужденных и осмотра их личных дел с указанием перечня пригодных к службе. Пока известно, что к принудительной мобилизации готовятся в колониях Новосибирской, Саратовской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей.

Источник, осведомленный о ситуации в колониях Новосибирской области, рассказал, что на фронт забирают почти всех, кроме ВИЧ-инфицированных. При этом никакого согласия у заключенных не спрашивают.

«Забирают всех, кроме ВИЧ-инфицированных. Теперь заключенных не спрашивают о согласии. Некоторые ищут экстремальные варианты, вплоть до умышленного получения ВИЧ-статуса во избежание отправки в военную зону», — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что подобная принудительная «мобилизация» фактически узаконена в РФ. Президент РФ Владимир Путин в конце июня подписал соответствующие поправки в законы.

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