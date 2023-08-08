На Ровенщине 11-летний мальчик сгорел заживо

Главное: В Ровенской области заживо сгорел 11-летний мальчик. Другой, спасшийся мальчик пребывает в шоковом состоянии и находится под наблюдением врачей.

Детали: В селе Жадковка Корецкой ТГ Ровенского района 7 августа произошел пожар в хозяйственном здании. Об этом сообщает ГСЧС.

Во время тушения, примерно в двух метрах от входной двери хозяйственного здания, бойцы ГСЧС обнаружили мертвое тело ребенка.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также вещи хозяйственного предназначения в кирпичном хозяйственном здании размером 5×10 м.

Спасателям совместно с полицейскими предварительно удалось установить, что двое мальчиков играли с огнем в помещении хозяйственного здания, где находились две канистры с легковоспламеняющимися веществами — одна пластиковая с бензином и одна металлическая с дизтопливом. Также рядом стояла паяльная лампа с бензином.

Сообщается, что в результате детских шалостей с огнем на одном из мальчиков загорелась одежда, а другой выбежал в летнюю кухню звать взрослых на помощь. Когда взрослые прибежали, то здание все было уже охвачено огнем, и они не смогли туда попасть.

Погибший ребенок проживал по соседству, через два домохозяйства. Другой, спасшийся мальчик пребывает в шоковом состоянии и находится под наблюдением врачей.

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