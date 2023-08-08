В Узбекистане придумали очень милый способ вывоза мусора

Главное: Вывозить мусор в Узбекистане будут по-новому. Под классическую музыку.
Детали: Необычный эксперимент начался в Узбекистане. Вывозить мусор из жилых районов в Ташкенте и Кашкадарьинской и Бухарской областях страны будут под классическую музыку.
Об этом информирует министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Как сообщается, из-за большого числа жалоб жителей на звуковые сигналы мусоровозов в министерстве предложили новый метод подобного оповещения.
После этого было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки.
Информируется, что теперь о своем прибытии мусоровозы извещают не звуками из клаксона, а отрывками мелодий мировой музыкальной классики.
Ожидается, что при успешном внедрении нового метода в данных регионах он будет внедрен по всей стране.
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