Минувший июль стал самым жарким в мире за всю историю

Главное: В июле в мире зафиксирована рекордная жара. Был побит исторический рекорд.

Детали: Прошедший июль в мире был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом говорят данные программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus.

Заместитель директора организации Саманта Берджесс поведала: «Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле».

По ее словам, эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты.

Информируется, что июль был на 0,72 градуса теплее, чем в среднем эти месяцы в 1991-2020-х годах, а также на 0,33 градуса жарче, чем рекордно теплый данный месяц в 2019-м году.

Прошлый месяц был примерно на 1,5 градуса теплее, чем в среднем за 1850-1900-е годы.

Сообщается: «Глобальные средние температуры поверхности моря продолжали расти после длительного периода необычно высоких температур с апреля этого года, достигнув рекордно высоких уровней в июле».

Отмечается, что за весь месяц средние глобальные температуры поверхности моря были на 0,51 градуса выше, чем в среднем за 1991-2020-е годы.

Кроме этого, выяснилось, в июле температура в Северной Атлантике была на 1,05 градуса выше средней, поскольку температура в северо-восточной части океана оставалась выше средней, а в северо-западной части наблюдались необычно высокие температуры.

Резюмируется: «Площадь морского льда в Антарктике продолжает обновлять антирекорды за это время года, при этом ежемесячное значение на 15% ниже среднего, что на сегодняшний день является самым низким показателем в июле с момента начала спутниковых наблюдений».

В тему: В Португалии была зафиксирована какая-то нечеловеческая жара.