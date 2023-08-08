В Украине закрыли 280 международных автомобильных маршрутов

Главное: 280 международных автомобильных маршрутов закрыли в Украине. Они вели в направлении Польши и России.

Детали: Сразу 280 международных автомобильных маршрутов закрыли в Украине. Как сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, они вели в направлении Польши и России.

Информируется, что по решению профильной комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых: маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши (118), маршруты, ведущие в Россию (140), маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики (22).

Также говорится: «Сейчас министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг – это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень».

Ожидается, что это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса «єЧерга» для пересечения границы автобусам.

Прогнозируется, что после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Резюмируется: «Отдельное внимание министерство уделит маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут».

В тему: Для украинских водителей запустили интересный сервис.