Искусственный интеллект научили воровать пароли используя звуки клавиш

Главное: Искусственный интеллект научился «взламывать» любые пароли, подбирая их по звукам набора клавиатуры.

Детали: Команда британских исследователей и программистов обучила искусственный интеллект воровать данные о нажатиях клавиш клавиатуры, записанных с помощью микрофона — с точностью до 95%.

Для этого учёные собрали данные, нажимая 36 клавиш на современном MacBook Pro по 25 раз на каждую клавишу и записывали звук, издаваемый при каждом нажатии.

Исследователи опасаются, что такая «звуковая» атака в сочетании с быстрым прогрессом машинного обучения совсем скоро даст хакерам возможность для куда более простого взлома компьютеров своих жертв.