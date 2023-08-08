Для украинских водителей запустили интересный сервис

Главное: Украинцы могут выбирать и бронировать номерной знак для автомобиля. Запущен специальный сервис.

Детали: В Украине заработал специальный сервис для водителей, который дает возможность выбрать и забронировать через интернет номерной знак для автомобиля. Об этом информировал министр внутренних дел нашей страны Игорь Клименко.

Чиновник поведал: «Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Но есть важное условие – на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак».

Отмечается, что воспользоваться такой услугой можно через электронный водительский кабинет.

Сообщается также, что такое бронирование действует в течение десяти календарных дней, а по истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

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