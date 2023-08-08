Джамала очень своеобразно исполнила Гимн Украины: это назвали «издевательством и завыванием»

Главное: Певица Джамала в Лондоне исполнила Гимн Украины. Однако украинцы не оценили своеобразную интерпретацию главной песни страны.

Детали: Украинцы возмутились исполнением Гимна Украины певицей Джамалой в Лондоне назвав это «издевательством и завыванием».

Джамала была приглашена исполнить государственный гимн на благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine. Однако украинцы не оценили своеобразную интерпретацию главной песни страны.

Видео исполнения разместила сама Джамала в соцсетях, где собрала целые «полотна» плохих комментариев.