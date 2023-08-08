Главное: Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин отправился на войну против Украины. Он вступил в террористический батальон Espanola и поехал убивать в Бахмуте.

Детали: Еще один известный в России спортсмен официально поддержал войну в Украине и отправился в наше государство, чтобы убивать украинцев.

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин в разговоре с российским пропагандистским изданием Mash заявил, что вступил в российский террористический батальон Espanola и отправился в Бахмут.

Упоминается, что среди боевиков бывший защитник получил прозвище Солома.

Отметим, что батальон Espanola состоит из российских футбольных фанатских группировок нацистского толка.

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