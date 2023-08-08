В Минобороны назвали главный результат ВСУ на фронте

Главное: Россияне проводят постоянные атаки сразу на трех направлениях. Но украинские военные их отражали, отметила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

Детали: Украинские военные за неделю смогли сдержать все попытки наступления россиян и не дали им продвинуться. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

Она рассказала, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. Россияне проводят постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но украинские военные их отражали.

На юге наши защитники постепенно продвигаются, но наступать там очень сложно из-за минирования и обстрелов.

«Мы фиксируем уже в течение нескольких недель очень ощутимое увеличение количества обстрелов. Чтобы были понятны цифры: если на прошлой неделе в понедельник я еще озвучивала цифру около 8000 обстрелов в неделю, то уже в этот понедельник около 9000 обстрелов за неделю», — рассказала Маляр.

Противник пытается таким огнем остановить наших военных, однако результаты наступления ВСУ все равно есть.

«И главный наш результат — что у нас не продвинулся враг. Я считаю, что это гораздо более важный результат, чем все остальное», — добавила Маляр.

Украинские военные отразили наступления оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

В тему: В Минобороны назвали ключевую задачу ВСУ на юге страны.