Очередной гигантский астероид приближается к Земле

Главное: К Земле приближается гигантский астероид. Он пролетит на расстоянии 3,8 миллиона километров от Земли со скоростью 76752 км/ч.

Детали: Вблизи Земли пролетит огромный астероид 2023 года OQ длиной около 137 метров, сообщает NASA.

Отмечается, что астероид пролетит на расстоянии 3,8 миллиона километров от Земли со скоростью 76752 км/ч.

Стоит отметить, что «потенциально опасным объектом» в NASA считают приближающиеся к Земле астероиды на расстоянии ближе 7,4 млн км, и его размер при этом превышает 150 м.

Астероид 2023 года OQ не подпадает под эти два параметра одновременно.

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