СМИ узнали, когда Путин посетит Турцию

Главное: Путин может приехать в Турцию в конце августа. Среди главных вопросов в повестке дня переговоров Эрдогана и Путина будет возобновление зернового соглашения.

Детали: Российский президент Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

В частности, о возможном визите Путина и его сроках турецкое СМИ упомянуло в контексте сообщение повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана

«Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца», — говорится в статье.

Указано, что в повестке переговоров Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом будут вопросы возобновления зернового соглашения, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией.

В тему: Путин согласился приехать в Турцию.