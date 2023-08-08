Украина во время войны продает в РФ титановое сырье для производства самолетов и ракет, — СМИ

Главное: Украинский титан во время войны попадает через Европу в РФ. Журналист приводит несколько примеров пути украинского титана через европейские страны в Россию, где используется для производства самолетов и ракет.

Детали: Российская оборонная промышленность продолжает получать сырье для производства титана из Украины. Об этом ссылаясь на данные, полученные от инсайдеров, работающих в титановой отрасли, пишет РБК-Украина.

Речь идет о том, что часть экспортируемого из Украины титанового сырья через посредников попадает в РФ, где используется для производства самолетов и ракет.

«Экспорт титановых концентратов продолжается и во время войны. С июля прошлого года по апрель 2023 года принадлежащая государству Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным, которые были получены от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию. В частности, партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, которые имеют в основателях граждан РФ и работают с Россией», — говорится в публикации журналиста Дениса Казанцева.

Приводится пример, что в июле, августе и сентябре 2022 года ОГХК продала тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT, основателями которой являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян (автор публикации предполагает, что это могут быть подставные лица).

«В открытых источниках отмечено, что основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах были ООО „Редметконцентрат“ (Москва), ООО „Нерудная компания“ (Белгород), ООО „Минко Рус“ (Белгород) и другие российские компании. Таким образом, указанная компания является очевидной российской прокладкой, и государственная компания ОГХК не может этого не знать», — говорится в публикации.

Другой пример касается польской компании BioProfTech Sp.z.o.o, зарегистрированной в Варшаве.

Ее основателем является Руслан Акопян, зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. Акопян имеет российское гражданство. Эта компания получала партии ильменита (титанистая железная руда — ред.) из Украины летом и осенью 2022 года. Еще более вопиющая ситуация с другим предприятием — Запорожским титано-магниевым комбинатом (ООО ЗТМК), ранее принадлежавшим олигарху Дмитрию Фирташу, а в 2021 году решением суда возвращенным в государственную собственность (решение еще в процессе исполнения). ЗТМК — единственный в Украине производитель губчатого титана. В отличие от ОГХК, он продавал на экспорт уже не просто сырье, а фактически готовую продукцию — титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. В 2022 завод почти не работал, однако распродавал продукцию, которая находилась у него на складах. В общей сложности было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 млн гривен. Покупателями среди других оказались компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей«, — утверждает автор исследования.

Приводятся еще несколько примеров пути украинского титана через европейские страны в РФ.

«Безусловно, ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, тщательного расследования и установления контроля за экспортом титанового сырья. Совершенно непонятно, почему Государственная служба экспортного контроля на данный момент не прекращает титановый экспорт фирмам-прокладкам, работающим с Россией. Трудно объяснить также, почему разрешение на экспорт установлено только для концентраций ильменита, при том, что другие виды продукции разрешается вывозить бесконтрольно», — удивляется автор.

По мнению автора публикации Дениса Казанцева, государству необходимо составить список надежных международных компаний, которым продавать сырье было бы позволено, и запретить продажу сырья фирмам однодневкам и разного рода посредникам, независимо от того, в каких странах они зарегистрированы, чтобы исключить попадание украинского титана на российские предприятия.

«Иначе Украина и дальше будет усиливать собственного врага, который открыто провозглашает своей целью уничтожение украинской государственности», — резюмирует автор.

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