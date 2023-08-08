Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина во время войны продает в РФ титановое сырье для производства самолетов и ракет, — СМИ

Украина во время войны продает в РФ титановое сырье для производства самолетов и ракет, — СМИ

Агата Кловская
07.08.23 15:22
358
Украина во время войны продает в РФ титановое сырье для производства самолетов и ракет, — СМИ

Главное: Украинский титан во время войны попадает через Европу в РФ. Журналист приводит несколько примеров пути украинского титана через европейские страны в Россию, где используется для производства самолетов и ракет.

Детали: Российская оборонная промышленность продолжает получать сырье для производства титана из Украины. Об этом ссылаясь на данные, полученные от инсайдеров, работающих в титановой отрасли, пишет РБК-Украина.

Речь идет о том, что часть экспортируемого из Украины титанового сырья через посредников попадает в РФ, где используется для производства самолетов и ракет.

«Экспорт титановых концентратов продолжается и во время войны. С июля прошлого года по апрель 2023 года принадлежащая государству Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным, которые были получены от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию. В частности, партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, которые имеют в основателях граждан РФ и работают с Россией», — говорится в публикации журналиста Дениса Казанцева.

Приводится пример, что в июле, августе и сентябре 2022 года ОГХК продала тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT, основателями которой являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян (автор публикации предполагает, что это могут быть подставные лица).

«В открытых источниках отмечено, что основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах были ООО „Редметконцентрат“ (Москва), ООО „Нерудная компания“ (Белгород), ООО „Минко Рус“ (Белгород) и другие российские компании. Таким образом, указанная компания является очевидной российской прокладкой, и государственная компания ОГХК не может этого не знать», — говорится в публикации.

Другой пример касается польской компании BioProfTech Sp.z.o.o, зарегистрированной в Варшаве.

Ее основателем является Руслан Акопян, зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. Акопян имеет российское гражданство. Эта компания получала партии ильменита (титанистая железная руда — ред.) из Украины летом и осенью 2022 года. Еще более вопиющая ситуация с другим предприятием — Запорожским титано-магниевым комбинатом (ООО ЗТМК), ранее принадлежавшим олигарху Дмитрию Фирташу, а в 2021 году решением суда возвращенным в государственную собственность (решение еще в процессе исполнения). ЗТМК — единственный в Украине производитель губчатого титана. В отличие от ОГХК, он продавал на экспорт уже не просто сырье, а фактически готовую продукцию — титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. В 2022 завод почти не работал, однако распродавал продукцию, которая находилась у него на складах. В общей сложности было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 млн гривен. Покупателями среди других оказались компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей«, — утверждает автор исследования.

Приводятся еще несколько примеров пути украинского титана через европейские страны в РФ.

«Безусловно, ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, тщательного расследования и установления контроля за экспортом титанового сырья. Совершенно непонятно, почему Государственная служба экспортного контроля на данный момент не прекращает титановый экспорт фирмам-прокладкам, работающим с Россией. Трудно объяснить также, почему разрешение на экспорт установлено только для концентраций ильменита, при том, что другие виды продукции разрешается вывозить бесконтрольно», — удивляется автор.

По мнению автора публикации Дениса Казанцева, государству необходимо составить список надежных международных компаний, которым продавать сырье было бы позволено, и запретить продажу сырья фирмам однодневкам и разного рода посредникам, независимо от того, в каких странах они зарегистрированы, чтобы исключить попадание украинского титана на российские предприятия.

«Иначе Украина и дальше будет усиливать собственного врага, который открыто провозглашает своей целью уничтожение украинской государственности», — резюмирует автор.

В тему: Российские авиакомпании начали разбирать свои самолеты на запчасти.

Тэги: Украина, Россия, торговля, Титан, ракеты, самолеты, сырье

Комментарии

Статьи

28.07.23 15:55

Консервация на зиму 2023-2024: в какую цену обойдутся заготовки

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку
03.08.23 10:29

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.08.23 17:07

В Италии пожилой сыровар погиб нелепой смертью
07.08.23 16:52

Очередной гигантский астероид приближается к Земле
07.08.23 16:36

Стало известно, вернется ли в Украину адская жара
07.08.23 16:16

«Динамо» узнало следующего соперника в Лише конференций. Впрочем, туда еще нужно дойти
07.08.23 15:54

СМИ узнали, когда Путин посетит Турцию
07.08.23 15:00

Европейцев вновь пугают птичьим гриппом
07.08.23 14:44

Жеребьевка Лиги Европы преподнесла украинцам неожиданный сюрприз
07.08.23 14:30

Военком, заставлявший солдат строить ему дом, взят под стражу
07.08.23 14:01

В Украине значительно сократилось число пенсионеров
07.08.23 13:55

Появилось видео с места крушения пожарного вертолета в США
07.08.23 16:16

«Динамо» узнало следующего соперника в Лише конференций. Впрочем, туда еще нужно дойти
07.08.23 14:44

Жеребьевка Лиги Европы преподнесла украинцам неожиданный сюрприз
07.08.23 11:52

В Минобороны назвали ключевую задачу ВСУ на юге страны
07.08.23 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 250 240 солдат
04.08.23 16:53

Цены на продукты в мире выросли из-за России, — ООН
04.08.23 14:56

В Подмосковье второй день подряд что-то ярко полыхает
04.08.23 10:17

Базу ВМС РФ в Новороссийске атаковали морские беспилотники. Есть успехи
04.08.23 10:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 248 490 солдат
04.08.23 09:25

Ночью в Крымy снова гремели взрывы
03.08.23 15:45

В оккупированном Бердянске гремят взрывы
03.08.23 15:24

Зеленский рассказал, сколько государств присоединились к гарантиям безопасности G7
02.08.23 12:19

Стало известно, как пожилые люди могут улучшить свои когнитивные способности во сне
01.08.23 16:25

Названа неочевидная причина мужского бесплодия
02.08.23 10:16

Байден хочет передать Тайваню средства, которые предназначались для Украины
02.08.23 09:47

В минувшем июле украинцы активно избавлялись от валюты
02.08.23 11:52

В Крыму снова гремят взрывы
01.08.23 08:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 246 690 солдат
02.08.23 10:36

Китайские ученые заявили, что нашли средство от старения и рака
01.08.23 15:05

Шахматы могут включить в программу Олимпийских игр
03.08.23 14:22

Стало известно, во сколько обходится война в Украине
Фото и Видео
Появилось видео с места крушения пожарного вертолета в США
Появилось видео с места крушения пожарного вертолета в США
Появилось видео с места крушения пожарного вертолета в США
Появилось видео с места крушения пожарного вертолета в США
В России забили насмерть двух бывших «вагнеровцев»
В России забили насмерть двух бывших «вагнеровцев»
Месси сделал третий дубль кряду
Месси сделал третий дубль кряду
Крушение поезда в Пакистане привело к многочисленным жертвам
Крушение поезда в Пакистане привело к многочисленным жертвам
Скотобойня (2023): трейлер и дата выхода комедийного слэшера про ленивца-убийцу
Скотобойня (2023): трейлер и дата выхода комедийного слэшера про ленивца-убийцу
Ирина Белоцерковец: украинка, пострадавшая во время боев, снялась для Playboy
Ирина Белоцерковец: украинка, пострадавшая во время боев, снялась для Playboy
В Коста-Рике крокодил съел футболиста
В Коста-Рике крокодил съел футболиста
Саманта Рамсделл: женщина с самым большим ртом в мире снова установила рекорд
Саманта Рамсделл: женщина с самым большим ртом в мире снова установила рекорд
Жозе Паулину Гомес: умер последний человек, который родился в XIX веке
Жозе Паулину Гомес: умер последний человек, который родился в XIX веке
Иванна Плантовская: бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы увеличила свою грудь
Иванна Плантовская: бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы увеличила свою грудь
fraza.com
Новости блогосферы
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.