Жеребьевка Лиги Европы преподнесла украинцам неожиданный сюрприз

Главное: В швейцарском Ньоне провели жеребьевку 4 квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии могут встретиться между собой луганская «Заря» и «Днепр-1» (Днепр).

Детали: Сегодня, 7 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24.

В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 — через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 — через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба — через основной путь Q3 Лиги Европы).

В жеребьевке приняли участие луганская «Заря», а также «Днепр-1» (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую «Славию»). И жребий их свел между собой.

Таким образом, соперником «Зари» в Q4 Лиги Европы будет «Днепр-1» или «Славия» (Прага).

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Заря сыграет первый матч на выезде, а ответный — на условно домашней арене.

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