В Италии пожилой сыровар погиб нелепой смертью

Главное: В Италии погиб пожилой предприниматель. На него обрушился собственный сыр.

Детали: Необычный трагический инцидент произошел в итальянской провинции Бергамо. Тут на местного 75-летнего предпринимателя обрушились стеллажи с произведенным им сыром сорта грана падано.

ЧП случилось на складе сыроварни.

Правоохранители говорят, что пожилой мужчина пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра.

Поиски тела продолжались всю ночь.

Уточняется, что обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино.

Выяснилось, что в момент трагедии сыровар работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы для созревания продукта.

Предприятие располагает мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра.

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