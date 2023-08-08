Военком, заставлявший солдат строить ему дом, взят под стражу

Главное: Военкому из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему дом, избрали меру пресечения. Суд избрал меру пресечения для подозреваемого — содержания под стражей с правом внесения залога в размере 805 тысяч гривен.

Детали: Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен. Его подозревают в использовании солдат для постройки собственного дома. Об этом 5 августа сообщает «Суспільне».

«После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября», — говорится в решении судьи.

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить ему дом. Правоохранители объявили ему о подозрении.

На месте строительства, а также в квартире и рабочем кабинете чиновника провели обыски, во время которых изъяли 3500 долларов, атрибутику России (монеты, документы о получении образования в РФ), одежду с эмблемами СССР и РФ, удостоверения офицера МО СССР, а также значки, кокарды и георгиевские ленты.

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