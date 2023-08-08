Стало известно, вернется ли в Украину адская жара

Главное: В Украине похолодало. Синоптик рассказала, вернется ли жара.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха вернется ли в нашу страну адская жара, которая держалась в последние дни. Слова эксперта цитирует РБК-Украина.

Она поведала: «На этой неделе температура несколько снизится до более комфортных значений, отступит жаркая погода, которая была на выходных».

Поясняется, что миновавшая жара была обусловлена поступлением теплых воздушных масс с юга и юго-востока, а сейчас воздушные потоки меняются, преобладает западный, северо-западный ветер: с северных широт будут поступать более прохладные воздушные массы.

Прогнозируется, что на текущей неделе в большинстве областей Украины ночью будет плюс 12-17, а днем 21-26 тепла. На юго-востоке возможно до плюс 27-32.

Специалист отмечает: «Чего-то аномального в таких колебаниях нет. Это типичная погода летняя, которая меняется, чередуется. Было поле повышенного давления, антициклон, не было осадков, и это совпало с тем, что поступила теплая воздушная масса. Поэтому у нас были такие высокие значения температуры».

Информируется, что дожди и понижение температуры постепенно охватывают территорию Украины с запада уже до Киева, а атмосферный фронт принес осадки, грозовые дожди.

Подчеркивается, что Гидрометцентр пока не прогнозирует возвращения сверхвысоких температур.

Резюмируется: «Погодные условия будут чередоваться. Где-то 13 августа могут быть более высокие значения температуры. Это могут быть показатели выше 30 градусов».

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