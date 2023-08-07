Главное: Вторую мировую войну за несколько минут до ее официального отсчета начал украинец — обер-лейтенант «Люфтваффе» Роберт Олийнык.

Детали: «Украина молодая» пишет, что Вторую мировую войну за несколько минут до ее официального отсчета начал этнический украинец. 30-летний обер-лейтенант «Люфтваффе» Роберт Олийнык сбил советского истребителя в небе над Львовщиной за две минуты до «официального» начала Большой Отечественной.

Немецкий план «Барбаросса» начал воплощаться сразу после 3-х часов ночи с 21-го на 22 июня 1941 года. С аэродромов, расположенных на территории нынешней Польши, в воздух с определенными промежутками времени вздымались друг за другом самолеты. Все они держали курс на восток. Одним из самолетов руководил 30-летний обер-лейтенант «Люфтваффе» (ВВС нацистской Германии) Роберт Олийнык.

После 3.30 ночи по московскому времени он завязал бой с советским самолетом И-16, который поднялся в воздух наперерез. Некоторое время они охотились друг за другом в небе Львовщины. Олийнык оказался более ловким и в промежуток времени от 3.40 до 3.58 утра сбил советского истребителя. Так, за несколько минут до «официального» начала войны (то есть до 4.00) прозвучали первые выстрелы и начался очередной этап Второй мировой войны.